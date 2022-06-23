فخري الفقي: باب المرتبات بالموازنة الماضية 361 مليار جنيه والجديدة 400

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مناقشة الموازنة الجديدة للدولة في مجلس النواب، استغرقت شهرين ونصف الشهر، مشيرا إلى أن باب المرتبات في الموازنة الماضية، قدر بـ361 مليار جنيه لـ400 مليار جنيه، «فيه 39 مليار زيادة عن السنة المالية اللي هتخلص خلال أيام».

الفقي: تخصيص 125 مليار جنيه للعمل الحكومي

وأضاف «الفقي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وبالنسبة لدولاب العمل الحكومي فقد جرى تخصيص 125 مليار جنيه للسنة المالية الجديدة بدلا من 114 مليار جنيه، «المصالح الحكومية بتحتاج مستلزمات لتيسير لعمل اليومي».

الفقي: الوزارات والمصالح والجهاز الإداري للدولة بها 176 جهة موازنية

واستطرد: «الوزارات والمصالح والجهاز الإداري للدولة به 176 جهة موازنية، بما فيها الوزارات ومجلس النواب والشيوخ، والحدات الخاصة بالإدارة المحلية ففي كل محافظة من الـ27 محافظة 13 مديرية سواء تعليم أو صحة، وتكون تابعه للمحافظات وليست الوزارات، حيث أن الوزارات لها ديوانها الخاص».

وأوضح أن الموازنة الجديدة للدولة بها 159 هيئة عامة خدمية لا تستهدف الربح كـ28 جامعة حكومية، وهناك 659 جهة لها موازنات، و2.1 تريليون جنيه إجمالي قيمة المصروفات في الموازنة الجديدة للدولة.

وتابع: «الأجور وتعويضات العاملين بالدولة وصلت لـ400 مليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة للدولة، وهناك بعض الجهات التي تشتري الحكومة اسهم فيها، وده تم تحديده بـ29 مليار جنيه».