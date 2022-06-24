ورشة عمل للتوعوية بنظام إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بجنوب سيناء

قال اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إنّ الدولة بدأت قبل عامين التوجه نحو التحول الرقمي، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة استكمال تحويل كل المؤسسات المالية والدواوين الحكومية للعمل ضمن منظومة التحول الرقمي.

وتابع أنّ محافظة جنوب سيناء من المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية في تطبيق التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، بهدف تحسين معدلات النمو الاقتصادي، ووضع الخطط الاستراتيجية، مشيرا إلى أن محافظة جنوب سيناء تسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن استضافة ورشة العمل تأتي بالتعاون مع المديرية المالية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الانتهاء من تفعيل منظومة payroll قبل نهاية 2022.

ولفت إلى تدريب عدد من العاملين لتطبيق المنظومة الجديدة تحت إشراف الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ورشة عمل

وأكد سكرتير عام محافظة جنوب سيناء إنه جرى تنفيذ ورشة العمل التوعوية حول نشر وتعميم نظام إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ال Payroll، أمس، الخميس، التي تنظمها وحدة التدريب الداخلي بالمديرية المالية بجنوب سيناء بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومدير المديريات والإداريين في مجال الحسابات والاستحقاقات بمحافظة جنوب سيناء المنعقدة بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة تحت إشراف المحاسب طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، والمحاسب محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة.

أضاف أن ورشة العمل استضافت التنفيذيين بمختلف الوحدات الحسابية والسادة رؤساء المدن والمديريات المعنية بمحافظة جنوب سيناء.

الإصلاح الاقتصادي

وأكد المحاسب هيثم سالم، أن وزارة المالية تسعى نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادي من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصلاحية، بهدف تحسين معدلات النمو الاقتصادي، ووضع الخطط الاستراتيجية، والتي بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية، وربطت إلكترونيًا كافة الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية، وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، ومنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، وغيرها من الأنظمة الإلكترونية وأن وزارة المالية تعمل على تطبيق نظام payroll ليتم من خلاله ميكنة رواتب جميع العاملين بالدولة وصرفها بشكل موحد بما يضمن صحة وسلامة الصرف والاستقطاعات التي يتم خصمها.

وجرى استعراض مراحل الخطة المعتمدة من مجلس الوزراء والموقف التنفيذي لتطبيق منظومة المرتبات على جهات الإدارة المحلية بداية من سبتمبر 2021، بالإضافة إلى تناول التعريف بنظام payroll ومميزاته التي تشمل الدقة في الاحتساب والتكامل مع الانظمة الاخرى وإحكام الرقابة على الصرف.