دينا: «الفيلر والبوتكس مش عمليات تجميل ومفيش بنت مبتعملهمش»

كشفت الفنانة دينا عن إجرائها عملية تجميل خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها كانت بأنفها، ولم تخضع لأي عمليات أخرى.

وقالت دينا، خلال ندوتها بموقع «الوطن»، إنها أجرت عملية تجميل بأنفها لوجود مشكلة كبيرة به.

وتابعت: «دائما بفعل بوتكس وفيلر، ولا يوجد أي فتاة حاليا لا تفعل بوتكس وفيلر، ودول مش عمليات تجميل هي عبارة عن حقنه تسمى تجميل وليس عملية».

دينا تكشف سبب تراجع ظهور الراقصات

وتحدثت دينا عن تراجع ظهور الراقصات، قائلة: إن هذا الجيل من الشباب هو السبب لأنه يهاجم الفن وظهوره، وأن الفتيات أصبح لديهن تخوف من مواجهة المجتمع الذي يهاجم ظهور الراقصات، ورواد السوشيال ميديا يتحدثون عن الراقصات بشكل مهين، موضحة: «دلوقتي البنات عشان يرقصوا لازم يمثلوا ويرقصوا أو تغني وترقص لكن ترقص بس مستحيل».

دينا: الجيل الحالي مش عايز يحارب

وأضافت دينا: «الجيل دا مش عايز يحارب عايز شغل سهل يجيب منه فلوس وخلاص، إحنا كنا زمان بنحارب عشان نثبت إننا كويسين وبنقدم فن، إنما دلوقتي مبقاش في حد بيحارب عشان يثبت نفسه».