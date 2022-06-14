دينا عن تراجع ظهور الراقصات المصريات: «البنات بتخاف من المجتمع»

كشفت الراقصة دينا عن سبب تراجع ظهور راقصات مصريات في السنوات الأخيرة، بالتزامن زيادة توافد الأجنبيات.

قالت دينا خلال ندوتها في «الوطن»، إنّ هذا الجيل من الشباب هو السبب لأنه يهاجم الفن وظهوره، وأن الفتيات أصبحت لديها تخوف من مواجهة المجتمع الذي يهاجم ظهور الراقصات، والسوشيال ميديا وضع الراقصات في شكل سيئ، ورواد السوشيال ميديا يتحدثون عن الراقصات بشكل مهين، موضحة: «دلوقتي البنات عشان يرقصوا لازم يمثلوا ويرقصوا أو تغني وترقص لكن ترقص بس أصبح مستحيل».

دينا: الجيل الحالي عايز شغل سهل

وأضافت دينا: «الجيل دا مش عايز يحارب عايز شغل سهل يجيب منه فلوس وخلاص، إحنا كنا زمان بنحارب عشان نثبت إننا كويسين وبنقدم فن، إنما دلوقتي مبقاش في حد بيحارب عشان يثبت نفسه».

نجاح دينا في «ملف سري»

وحققت دينا نجاحًا في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «ملف سري»، التي تدور أحداثه حول عندما يوكل إلى القاضي يحيى عز الدين مهمة محاكمة عائلة المالكي الثرية بتهمة الفساد، يدفعه سعيه لتحقيق العدالة لخوض مغامرة خطيرة.

أبطال مسلسل «ملف سري»

وشارك في بطولة المسلسل هاني سلامة، عائشة بن أحمد، ماجد المصري، إدوارد، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، دينا، نضال الشافعي، مادلين طبر، دنيا عبدالعزيز، صبا الرافعي، كارولين عزمي، ومن تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي