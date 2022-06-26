الموعد الجديد لطرح فيلم «تسليم أهالي» بعد خروجه من ماراثون عيد الأضحى

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن خروج فيلم «تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم، من موسم أفلام عيد الأضحى المُبارك، الذي كان سيشهد أولى بطولاتها المطلقة في عالم السينما.

وقال محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ فيلم «تسليم أهالي» تأجل طرحه في السينمات، ومن المُقرر طرحه مطلع شهر أغسطس المُقبل، ليفتتح موسم أفلام الصيف.

3 أفلام تُشارك في موسم عيد الأضحى

أكد أنّ موسم أفلام عيد الأضحى المُبارك، يُشارك فيه 3 أفلام فقط، وهي «كيرة والجن» للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، و«عمهم» بطولة محمد عادل إمام، و«بحبك» للفنان تامر حسني.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم تسليم أهالي

تدور قصة فيلم تسليم أهالي في إطار كوميدي رومانسي، إذ تجسد قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيب بشري والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.

يقوم ببطولة فيلم «تسليم أهالي» كل من دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبد العزيز، لوسي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، عبد الله مشرف، محمد أوتاكا، عمرو وهبة، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

ويشهد فيلم «تسليم أهالي» الظهور الفني الأخير للفنانة دلال عبد العزيز، حيث انتهت من تصوير جميع مشاهدها قبل تعرضها لأزمتها الصحية الأخيرة والتي أودت بحياتها.