التفاصيل الكاملة لفيلم «تسليم أهالي» قبل عرضه في عيد الأضحى 2022

تخوض الفنانة دنيا سمير غانم موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2022 من خلال فيلمها الجديد «تسليم أهالي» الذي من المقرر بداية عرضه خلال الأيام المقبلة في عيد الأضحى المبارك في دور العرض السينمائية لينافس الأفلام المعروضة في شباك التزاكر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز المعلومات عن فيلم «تسليم أهالي» لدنيا سمير غانم:

أحداث فيلم «تسليم أهالي»

تدور قصة فيلم تسليم أهالي في إطار كوميدي رومانسي، إذ تجسد قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيب بشري والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.

البوستر الرسمي لفيلم «تسليم أهالي»

وكان منتج الفيلم هشام جمال طرح البوستر التشويقي للفيلم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، وعلق على البوستر قائلًا: «وأخيرًا»، وذلك بعد تأجيله الفترة الماضية أكثر من مرة، حيث شهد الفيلم عدة تأجيلات قبل القرار النهائي لعرضه في موسم عيد الأضحى على مدار العامين الماضية.

ظهور دلال عبد العزيز في فيلم «تسليم أهالي»

كما يشهد الفيلم الظهور الأخيرة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز على الرغم من رحيلها منذ ما يقرب من عام، إذ أنها انتهت من تصوير مشاهدها بالكامل في الفيلم قبل وفاتها، ولكنه لم يعرض وقتها بسبب التأجيلات التي لاحقته.

أبطال فيلم «تسليم أهالي»

يقوم ببطولة فيلم «تسليم أهالي» كل من دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبد العزيز، لوسي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، عبد الله مشرف، محمد أوتاكا، عمرو وهبة، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.