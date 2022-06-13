طرح البوستر التشويقي الأول لـ«تسليم أهالي».. آخر أفلام دلال عبدالعزيز

طرح هشام جمال، منتج فيلم تسليم أهالي، البوستر التشويقي الأول للفيلم؛ تمهيدا لعرضه في عيد الأضحى المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات المستمرة.

وكتب هشام جمال على البوستر الذي نشره على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «وأخيرا».

وشهد الفيلم عدة تأجيلات دامت لأكثر من عامين، وهو من بطولة كل من دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، لوسي، عبد الله مشرف، أحمد فتحي، محمد أوتاكا، عمرو وهبة، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

آخر أعمال دلال عبدالعزيز

ويعتبر تسليم أهالي آخر أعمال دلال عبدالعزيز السينمائية ليبقى لها عمل درامي واحد مؤجل، وهو مسلسل عالم موازي، المؤجل من رمضان 2021.

وفيلم تسليم أهالي يتناول قضية العمل من خلال قصة زوجين؛ فيحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطب وبالتحديد البشري في الهجرة لدولة كندا، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليه حلم الهجرة، وتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي.

أفلام عيد الأضحى

ويشارك في سباق عيد الأضحى، 4 أفلام، وهي: كيرة والجن بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول، وهدى المفتي، ياسين أمير، أحمد عبد الله محمود، سيد رجب، أحمد كمال، ويظهر كضيف شرف إياد نصار، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

كما يعرض أيضا فيلم بحبك لتامر حسني وهنا الزاهد وهدى المفتي وأحمد عزمي ومدحت تيخة، وفيلم «عمهم» لمحمد إمام ونيرمين الفقي وميرنا نور الدين وأحمد الفيشاوي وإخراج حسين المنباوي.