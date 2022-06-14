رغم رحيلها.. فيلم تسليم أهالي يعيد الفنانة دلال عبدالعزيز للجمهور

على الرغم من رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز عن عالمنا منذ ما يقرب من عام تقريبا بعد تأثرها بفيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية فإن القدر سيجمعها مجددا بجمهورها رغم الرحيل من خلال فيلم تسليم أهالي.

حيث إن الفنانة دلال عبدالعزيز كانت قد انتهت من تصوير واحد من أعمالها الفنية الأخيرة فيلم تسليم أهالي قبل مرضها وهو الذي تشارك فيه مع ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم.

فيلم تسليم أهالي يعيد دلال عبدالعزيز

وعلى الرغم من الانتهاء من تصوير فيلم تسليم أهالي منذ فترة كبيرة فإنه تعطل عرضه من قبل إلى أن تم الإعلان مساء أمس الاثنين عن أن الفيلم سيعرض قريبا، وتم طرح البرومو الرسمي له الذي ظهرت فيه الفنانة دنيا سمير غانم بظهرها دون الكشف عن وجهها.

وبذلك سيكون الجمهور على لقاء مع الفنانة دلال عبدالعزيز في عمل فني جديد على الرغم من رحيلها منذ ما يقرب من عام تقريبا وهو الأمر الذي حمس الجمهور لمشاهدتها نظرا لحالة الترابط الكبيرة التي نجحت في تكوينها مع جمهورها خلال مسيرتها الفنية الكبيرة.

وخلال أحداث فيلم تسليم أهالي سيرى الجمهور الفنانة دلال عبدالعزيز في شخصية موظفة بسيطة في مصلحة الشهر العقاري وتقع في حب الفنان بيومي فؤاد في شكل كوميدي طريف.

تفاصيل فيلم تسليم أهالي

يذكر أن فيلم تسليم أهالي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد وعبدالله مشرف وأحمد فتحي وأوتاكا وعمرو وهبه وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.