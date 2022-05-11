ناجي الشهابي يعلن المشاركة في الحوار الوطني: فرصة لتفاعل السياسيين

رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية لإجراء حوار وطني شامل، مؤكدا أنها جاءت في وقتها.

وأكد حزب الجيل الديمقراطي مشاركته في فعاليات الحوار، مشددا على أهمية الحوار الوطني الذي يشمل كل أطياف المجتمع.

وأكد أن الحوار المجتمعي هو فرصة لتفاعل السياسيين والمتخصصين للخروج بنتائج تمثل استجابة حقيقية وفعالة للتحديات الوطنية، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة على المسار الصحيح القائم على الحوار المستمر.

«مستقبل وطن» و«الوفد» يعلنان قبول المشاركة في الحوار

كما أعلن حزب مستقبل وطن، تلقيه الدعوة من الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، مبديًا استجابته الفورية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء ذلك الحوار.

وأعلن أيضًا حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة قبول دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني لجميع أطياف المجتمع، وفي مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية.

إطلاق الحوار الوطني

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق الحوار الوطني أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية وأعلنت عدد من القوى السياسية استجابتها للحوار الوطني، وأنه تم توجيه كوادره وخبراته السياسية والمتخصصة في كل المجالات لإعداد الرؤية المطلوبة لمصلحة الوطن والمواطن.