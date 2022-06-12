حزب الجيل: انتظرنا الحوار الوطني.. والدعوة إليه واجبة وضرورية

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، كان البداية المشجعة لكل الأحزاب من أجل المشاركة فيه، إذ أن الحوار الوطني سيتم إدارته بشكل علمي وأكاديمي ووطني ومحايد، «انتظرنا إطلاق الحوار الوطني، والدعوة إليه واجبة وضرورية».

ضياء رشوان عضو فاعل في مختلف الأنشطة

وأثنى «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، على اختيار ضياء رشوان مديرا للحوار الوطني، إذ أنه كان دائما عضوا فاعلا في مختلف الأنشطة والقضايا، التي تهتم بها الدولة المصرية، مؤكدا نزاهته وقدرته في إدارة الحوار الوطني، ليخرج بالشكل الذي يتمناه الجميع.

الحوار سيحقق الأهداف التي دعا إليها الرئيس

أوضح أن الحوار الوطني الذي سينطلق خلال الشهر المقبل، سيحقق الأهداف التي دعا إليها الرئيس السيسي من أجل إنشاء الجمهورية الجديدة، كما أن استكمال مسيرة الحوار الوطني، هي رد عملي على كل التشكيكات التي خرج بها أشخاص تجاه الحوار الوطني وجدواه، ومدى التزام القيادة بمخرجاته، «ملفات الحوار الوطني مدروسة وتخص كل القضايا الوطنية».

ولفت إلى ضرورة عدم فرض الأقلية الرافضة لإدارة ضياء رشوان الحوار رأيها على الأغلبية، لأن هذا ليس بالأمر الديمقراطي، مستطردا: «رؤية الحزب جديرة بالمناقشة في الحوار الوطني، والأغلبية من الأحزاب وافقت على المشاركة في الحوار الوطني دون شروط، ونمتلك رؤى لكل قضايا الوطن».

وتابع: «الحزب به عدد من اللجان النوعية، والحوار الوطني بداية مهمة للجمهورية الجديدة، وفيها سيفتح المجال أمام مختلف الآراء السياسية، الكل سيدلي بدلوه في الحوار الوطني، وهناك لقاءات مستمرة للأحزاب، من أجل الوقوف على القواسم المشتركة، لتحقيق الهدف من الحوار الوطني».