هل تعود بريطانيا لأوروبا من جديد بعد بريكست؟ مقترح لماكرون يجدد القضية

بعد عام من الاشتباك بينهما بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن حماسه الكبير للمشروع الذي اقترحته فرنسا، لتأسيس مجموعة سياسية أوروبية، بخلاف الاتحاد الأوروبي تضم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد، ما يثير التساؤل حول عودة بريطانيا لأوروبا من جديد بعد «بريكست».

ووفقا للرئاسة الفرنسية، يسمح مقترح ماكرون لبريطانيا بإعادة الانخراط في أوروبا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واقترح الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون على رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون خلال اجتماع بينهما اليوم، على هامش انطلاق قمة مجموعة السبع فى ألمانيا، تشكيل المجموعة السياسية الأوروبية، التى تفتح باب الانضمام للدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبى مثل أوكرانيا.

مقترح ماكرون يسمح لبريطانيا بإعادة الانخراط في أوروبا

وكان ماكرون، عرض مايو الماضى إنشاء مجتمع سياسي أوروبي من شأنه إنشاء هيكل جديد، ما يسمح بتعاون أوثق مع الدول التي تسعى إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وبداية 2021، انفصلت بريطانيا رسميا عن الاتحاد الأوروبى، وتوقفت عن تطبيق قواعد الاتحاد، وبدأت تطبيق إجراءات جديدة على أصعدة السفر، والتجارة، والهجرة، والتعاون الأمني.

2021 انفصلت بريطانيا رسميا عن الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وقت ذلك، إن بلاده أصبحت تمتلك حريتها في يديها، ويجب أن تستفيد منها إلى أقصى حد، لكن بعد اجتماع مع ماكرون اليوم، على هامش قمة مجموعة السبع في بافاريا بألمانيا، قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي شعر أن جونسون أظهر حماسًا كبيرًا، عندما تحدث عن المجموعة السياسية الأوروبية التي من شأنها أن تسمح لبريطانيا بإعادة التواصل مع أوروبا.

واضافت الرئاسة الفرنسية، أن «بوريس جونسون أخبر الرئيس الفرنسي أن الفكرة خطرت له في عام 2016، وهو ما قاله إيمانويل ماكرون، مازحا أنه في هذه الحالة، سيمنحه حقوق الملكية الفكرية»، وفقا لموقع Pledgetimes

وتابع الإليزيه: «هذا رائع سيجعل من الممكن اتباع نهج حكومي دولي حيث نعيد إشراك البريطانيين ودول البلقان الغربية».

ووفقا لوكالة أنباء رويترز، قرر ماكرون وجونسون، تحسين علاقتهما، مع التركيز في جهودهما المشتركة لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وقال مكتب جونسون في بيان بريطاني، إن الاثنين اتفقا على تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

جونسون وماكرون اتفقا على تقديم الدعم لأوكرانيا

وقال متحدث باسم داونينج ستريت في بيان «اتفقوا على أن هذه لحظة حاسمة في مسار الصراع وهناك فرصة لتغيير المد في الحرب»

يشار إلى أن الزعيمان تبادلا المجاملات بمرح في بداية اجتماعهما الثنائي، مع الربتات على الظهر والابتسامات، ما يشير إلى علاقة أكثر دفئًا بعد عام شهد اشتبكًا بين الحليفين المقربين حول قضايا بما في ذلك في روما مؤخرًا بشأن حقوق الصيد.