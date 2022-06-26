القانون يحدد المستحقين لصرف منحة الوفاة من الورثة.. تقدر بمعاش 3 أشهر

نص قانون التأمينات المعمول به حاليا على الفئات المستحقة للحصول على معاش في حالة وفاة المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش، متضمنا شروط الاستحقاق وقواعده، إذ أقر القانون توحيد أحكام المستحقين عن المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش، من حيث تحديد فئات المستحقين للمعاش، وكذلك الشروط والقواعد، فقرر المشروع للمستحقين عن المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش الحق في معاش في حالة وفاته اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

المستحقون لصرف منحة الوفاة من ورثة صاحب المعاش

وبحسب ما جاء في نص القانون، إذا توفي المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة المقررة بالجدول رقم 7 المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

المستحقون في المعاش

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية، المستحقين للمعاش، وبحسب ما جاء في القانون، «يقصد بالمستحقين الأرمل، الأرملة، الأبناء، الوالدان، الإخوة، الأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب».

شروط استحقاق الأزواج

وأشار القانون إلى شروط الاستحقاق، إذ نصت المادة 99 من القانون على أنه يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة ووسائل هذا الإثبات.

شروط استحقاق الأبناء

كما نص القانون على شروط استحقاق الابنة، إذ اشترط عدم زواجها، كما يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط العاجز عن الكسب، الطالب بإحدى مراحل التعليم الذي تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، كما أشار القانون إلى أن من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

شروط استحقاق الاخوة والأخوات

ونصت المادة 101 على أنه يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

منحة الوفاة 3 أشهر

وبحسب ما أعلنته التأمينات الاجتماعية، تقدر منحة الوفاة، بقيمة معاش صاحب المعاش عن شهر الوفاة والشهرين التاليين شاملة كل ما أضيف إليه من زيادات تعتبر في حكم المعاش، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.