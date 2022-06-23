كيف تحصل على معاش شهري من التأمينات الاجتماعية إذا كان لديك مشكلة صحية؟

يتعرض الكثير من المواطنين إلى العديد من المواقف المختلفة التي تجعلهم في حاجه إلى صرف معاش شهري من وزراة التضامن الاجتماعي، وخصوصا إذا كان هناك مشكلة صحية يعاني منها الموظف نتيجة تعرضه لإصابة في العمل، وتحرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على توفير معاش شهري للفئات الأكثر احتياجا حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير تفاصيل حصول الذين يعانون من مشكلات صحية نتيجة تعرضهم لإصابة في العمل على معاش شهري من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفق الموقع الرسمي للهيئة، والتي جاءت كالتالي:

حالات إذا تعرض لها العامل أو الموظف يحق له صرف معاش شهري

- إذا تعرض العامل لحادث وقع أثناء تادية العمل أو بسببه.

- إذ تعرض الموظف إلى إصابة ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.

- إذا كانت تلك الإصابة نتيجة حادث وقع للموظف أثناء فترة ذهابه للعمل أو عودته منه.

خطوات حصول الموظف الذي يتعرض لإصابة عمل على معاش شهري

الفئات التي يحق لها الحصول على معاش شهري عن إصابة العمل

- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

- المدرجين والتلاميذ الصناعيين.

- الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.

- الأشخاص المكلفين بالخدمة العامة.

- الأشخاص الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة والعجز والوفاة.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش شهري من إصابة العمل

1- إخطار وقوع الإصابة، على أن يكون معتمد ومختوم على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

2- محضر الشرطة للحادث أو صورة معتمدة و مختومة بخاتم شعار الجمهورية وذلك فى حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل

3- التقرير الطبي الأولى الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به ساعة وتاريخ أول زيارة للمستشفى.