منذر رياحنة يعلق على حادث مقتل نيرة أشرف وفتاة الأردن: مفيش حب بالغصب

حذر الفنان منذر رياحنة، من الأدوية التي كانت يتناولها لزيادة وزنه، قائلا: «كنت عايز أتخن فى المسلسل علشان الشخصية كانت عايزة كدة، ومش هقول أنا تخنت في وقت قد أيه علشان الناس متعملش زيي».

ضريت صحتي وكل ده من أجل مهنتي

وأضاف منذر رياحنة، خلال تصريحات تلفزيونية، «عملت حاجة غلط لأني أضريت صحتي بسبب إني أخدت دواء معين، وبعمل كل دا من أجل مهنتي ودي الحاجة اللي بحبها وممكن أعمل أي حاجة من أجلها، واستشرت طبيب من أجل تناوله ولكنه رفض وعملتي مضاعفات وأثار جانبية».

وعلق على حادثة الطالبة نيرة أشرف ومقتلها على يد زميلها بالجامعة بسبب رفضها الزواج منه وبعدها مقتل طالبة أخري بالأردن بنفس الطريقة، قائلا: «تابعت الحادثتين وكانوا صعبين، ورأيت مقابلة أب نيرة وكان يقطع القلب».

مفيش حب بالغصب

وتابع: «المشكلة في القانون نفسه، يعني خذ القصاص خلاص وإزاي تدمر عائلة في لحظة ونعمل محاكمة ويطلع بعد عشر سنوات أو غيره، وأنا دائما أقول اللي بيخون وطنه خلاص، مفيش حب بالغصب ده تخلف، وهناك شيء غير مفهوم هو إما بتحبك أو لا».

وفي سياق أخر، قال الفنان منذر رياحنة، إن أولاده يعتبرون الفنان أحمد عز بمثابة عمهم، متابعا أنه يعتبره صديقه الصدوق، متابعا «أصبحت قريبا منه بسبب أني كنت في مرحلة انهيار تماما وشعرت أني لست ممثلا، ومش بعرف أعمل حاجة».

وأضاف باكيا: «كلمت أحمد عز وروحتله.. قال لي تعالى يا غبي أنت مفيش منك اتنين، وفيه كلمة تطلعك لفوق وكلمة بتنزلك، وطبطب عليا وحضني وقال لي كمل في الغباء اللي أنت فيه».