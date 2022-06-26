نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن مسابقة المعلمين: «غيرنا لائحة التعاقد»

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، تفاصيل جديدة عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم، إذ ذكر أن تلك المسابقة تم طرحها بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، بواقع 30 ألف معلم كل عام، موضحًا أن المعلمين هم العمود الفقري للعملية التعليمية، وهذه هي قناعة الدولة بالكامل ومنها وزارة التربية والتعليم.

اختيار المعلمين بشفافية وجدارة وكفاءة

وأضاف «حجازي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن وزارة التربية والتعليم، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمكنا من عمل خريطة عجز المعلمين على مستوى الإدارات التعليمية بكافة المحافظات، وكذلك عجز المعلمين في تخصصات مختلفة ومواد دراسية مختلفة، ومن ثم تم رفع الأمر لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي تمكن من رفعها مباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى أثرها اتخذ قرار التعيين، «ما صدقنا يكون عندنا 30 ألف معلم كل سنة، فلازم نختارهم بشفافية وجدارة وكفاءة».

تغيير اللائحة الخاصة بتعيين المعلمين

وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، إلى أن قرار المسابقة الخاصة بتعيين الـ 30 ألف معلم كان يستلزمه تغيير اللائحة الخاصة بتعاقد وتعيين المعلمين، لأن عقد الاختبارات لم يكن موجودا في اللائحة القديمة، «تعلمنا من التجارب السابقة أن الإعلان يكون لكل محافظة بالعدد الموجود وفقا لخريطة العجز، وبالتالي يحق فقط التقديم لأبناء المحافظة وفقا لمحل الإقامة في الرقم القومي».