عاجل.. «التعليم»: التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2 يوليو

شدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن مسابقة 30 ألف معلم، ستعمل بشفافية شديدة، وأنه لا يوجد مخلوق في مصر يستطيع مساعدة أي طرف سواء «سماسرة» أو غيره، في نجاح أحد أو عدم نجاحه، ولا يوجد مجاملات تماما.

شوقي: لا أفضلية للمعلمين المتعاقدين بشكل مؤقت

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في المؤتمر الصحفي المنعقد في مركز إعداد القادة حاليا، أن المعلمين السابق تعاقدهم بشكل مؤقت مع الوزارة، ليس لهم أفضلية في تلك المسابقة، إلا حال الوصول لبند يتطلب الخبرة، ستكون خبرة تدعمهم فقط.

ولفت إلى أن التقديم للمسابقة يتم إلكترونيا، عن طريق بوابة الوظائف الحكومية، اعتبارا من 2 يوليو إلى 24 يوليو.