وزير التعليم يكشف موعد مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة وموعد مسابقة التربية والتعليم 2022، وشروط للتقديم لتعيين 30 ألف معلم، وطريقة التقييم والامتحانات الالكترونية التي يتم عقدها للمتقدمين في المسابقة.

وقال وزير التربية والتعليم، في المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مسابقة المعلمين، إنه سيتم فتح باب التقديم لمسابقة المعلمين بداية من 2 حتى 24 يوليو الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية، التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تقتصر على معلمي رياض الأطفال، ثم معلمي الصفوف الثلاث الأولى في العام الأول للمسابقة.

موعد مسابقة التربية والتعليم 2022.. رابط التقديم

قال وزير التعليم، إن التقديم سيكون أون لاين على هذا الرابط، إجمالي عدد الوظائف لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال تبلغ 15 ألفا و187 وظيفة، بينما يبلغ إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) 14 ألفا و813 وظيفة بإجمالي 30 ألف معلم كمرحلة أولى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها، كيفية التقديم لمسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، مؤكداً أنه يتولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن المسابقة الخاصة بكل محافظة وفق الاحتياطي الحقيقي للمعلمين، وطبقاً لمحل الأقامة المدون ببطاقة الرقم القومي، مؤكداً لا يجوز النقل إلا بعد مرور خمس سنوات تحسب من بداية العمل.

كيفية التقييم لمسابقة وزارة التربية والتعليم

أشارت وزراة التعليم، أنه يتم عقد الامتحانات إلكترونيا لمسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين الـ30 ألف معليم بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المجالات التالية:

- التخصص الأكاديمي.

- السمات الشخصية والنفسية والثقافة العامة.

- الجانب التربوي.

- المهارات التكنولوجية.

- اللغة العربية لغير المتخصصين في اللغة العربية، واللغة الإنجليزية لغير المتخصصين في اللغة الإنجليزية.