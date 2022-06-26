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عاجل.. وزير التعليم: الإلمام بالنظام الجديد شرط أساسي لقبول المدرسين

كتب:

محمد مجدي
04:27 م | الأحد 26 يونيو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك 3 معايير لقبول المتقدمين لوظيفة المعلمين المساعدين في العام المالي الجديد، بداية من انطباق الشروط عليهم، وصحة المستندات، فضلاً عن اجتياز الاختبارات في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واختبارات للصحة البدنية والنفسية، وبرنامج تدريبي في استراتيجيات التعليم.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في المؤتمر الصحفي المنعقد في مركز إعداد القادة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: «مش عايزين مدرس جديد يحط رجله في الفصل، إلا وهو ملم بالنظام التعليمي الجديد بالكامل».

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.