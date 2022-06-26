عاجل.. وزير التعليم: الإلمام بالنظام الجديد شرط أساسي لقبول المدرسين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك 3 معايير لقبول المتقدمين لوظيفة المعلمين المساعدين في العام المالي الجديد، بداية من انطباق الشروط عليهم، وصحة المستندات، فضلاً عن اجتياز الاختبارات في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واختبارات للصحة البدنية والنفسية، وبرنامج تدريبي في استراتيجيات التعليم.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في المؤتمر الصحفي المنعقد في مركز إعداد القادة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: «مش عايزين مدرس جديد يحط رجله في الفصل، إلا وهو ملم بالنظام التعليمي الجديد بالكامل».