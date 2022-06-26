«التعليم» تحدد المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2022، موضحة أن التقديم للمسابقة يجر إلكترونيا، اعتباراً من 2 يوليو المقبل، مشددة على جميع المتقدمين بضرورة الالتزام بالأوراق والشروط المطلوبة للتقديم.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم بالنسبة لرياض الأطفال

- خريجو كليات رياض الأطفال والطفولة المبكرة.

- خريجو دبلوم مهني أقسام رياض الأطفال والطفولة المبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية.

المؤهلات المطلوبة في المسابقة للصفوف الأولى

- تشمل المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم بالنسبة للصفوف الأولى خريجي كليات التربية شعبة تعليم أساسي وابتدائي أو أقسام التعليم الأساسي.

- خريجو دبلوم مهني في رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو الابتدائي بكليات التربية أو كليات التربية النوعية.

‎شروط التقدم لوظيفة لمسابقة التربية والتعليم

- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة.

- حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان.

- ينبغي أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية «تعليم أساسي أو إبتدائي أو معلم فصل».

- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

- يجب أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

- الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- لن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.