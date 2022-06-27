محرم فؤاد وعايدة رياض.. تجربة زواج فقدت الحب أمام المكايدة

تُعد تجربة زواج عايدة رياض من محرم فؤاد، من أبرز التجارب التي تُثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من آنٍ لآخر، وذلك لما تحتويه من تفاصيل جريئة وغريبة، تدلو بها أحد طرفيها في لقاءاتها الإعلامية.

وبالتزامن مع ذكرى العشرين من وفاة محرم فؤاد، ترصد «الوطن» تفاصيل وشهادة عايدة رياض عن زواجها من محرم فؤاد، والتي طالما تتحدث في كل مرة عن عدم حبها له.

تفاصيل أطول زيجة لـ محرم فؤاد: استمرت 12 عاما

وقالت عايدة رياض، إن زواجها من الفنان محرم فؤاد، كان بسبب رغبتها في مُكايدة زوجها الأول، وأنه لم تجمعهما قصة حب، إلا أنّ الزيجة استمرت نحو 12 عامًا، كما أوضحت- لتُعد أطول مدة في زيجات محرم فؤاد.

وأضافت عايدة رياض أنّ قرارها بقبول الزواج من محرم فؤاد، لم يستغرق وقتًا طويلًا، إذ إنّ الموافقة جاءت بشكلٍ سريع: «وافقت بس عشان حبيت أغيظ زوجي الأولاني، وكان فيه بينا مشاكل، وعملت خطوبة برضه عشان أغيظه.. وكان عندي وقتها 19 سنة تقريبًا».

محرم فؤاد يمنع عودة عايدة رياض للتمثيل

وتابعت عايدة رياض في حديثها عن محرم فؤاد بأنّ الزيجة استمرت 12 عامًا، حتى قررت الانفصال، لعدم رغبته في عودتها إلى مجال التمثيل مجددًا، مؤكدة أنه خالف وعده لها: «كان بيوعدني طول فترة الزواج، بأني هنزل أشتغل، وجه في مرة قالي لأ مش هتشتغلي وهتقعدي في البيت».

وواصلت عايدة رياض أنها لم تنجب من محرم فؤاد، إذ كانت تُصاب بحالة من الملل والضيق، طوال جلوسها في المنزل وحيدة دون أي عمل، فكانت تزداد رغبتها في العودة إلى التمثيل بعد فترة انقطاع ثمانٍى سنوات تقريبًا، موضحة: «رجعت للشغل بأعجوبة شديدة، وأكيد اطلقت بسبب كده، لاقيته بيخيرني بينه وبين التمثيل فاخترت التمثيل بالتأكيد».