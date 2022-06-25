في الذكرى الـ88 لميلاد محرم فؤاد.. من هو «تامينو» الذي أعاد اسمه للحياة

تمر اليوم الذكرى الـ88 لميلاد الفنان محرم فؤاد، الذي رحل عن عالمنا منذ حوالي 20 عامًا، ولكنه ترك إرثا فنيا لا يمحى، ولا تعتبر الأغاني والألحان هو الأرث الوحيد الذي حمل اسم الفنان الراحل بعد وفاته، ولكن جيناته الفنية انتقلت إلى الجيل الثالث من عائلته مازالت حية لتخلد اسمه ليس داخل مصر ولكن خارجها أيضا.

«تامينو» هو اسم عرفه الكثيرين من محبى الموسيقى في بلجيكا، ومع اتساع رقعة شهرته اكتشف الجمهور أن جذوره تعود إلى النجم المصري محرم فؤاد، الذي يعتبر جده، حيث إن فنانهم الشاب يدعى تامينو أمير محرم فؤاد، والذي يبلغ من العمر 26 عامًا.

«صوت النيل الجديد»، هكذا أطلقت وسائل الإعلام على الفنان صاحب الأصول المصرية، في إشارة إلى لقب جده «صوت النيل»، وهو ما علق عليه في حوار مع «BBC»، قائلًا: «من الشائع منح مثل تلك الألقاب للمطربين في العالم العربي».

تامينو: جدي رحل وأنا في الخامسة

وكشف الفنان الشاب أن جده رحل وهو في الخامسة من عمره، وبالتالي لا يتذكره بشكل جيد، ولكنه تعرف إليه من خلال الموسيقى الخاصة به حيث يستمع إلى ألبوماته الغنائية ولكنه يفضل التسجيلات الحية لأغانيه، وقال إن بالرغم أنه لا يفهم كلمات الأغاني بشكل جيد ولكنه يستعين بوالده ليقوم بترجمتها له.

تامينو محرم فؤاد يستعد لطرح ألبومه «Sahar» سبتمبر المقبل

بدأ «تامينو» مشواره الفني وهو في 17 من عمره، عندما ألتحق بمعهد أمستردام الملكي المتخصص في الموسيقى، وشارك بعد ذلك في مجموعة كبيرة من الحفلات الموسيقية والمهرجانات الغنائية في أنحاء أوروبا حتى أصدر ألبومه الأول بعنوان «Amir» في أكتوبر 2018، وحقق الألبوم نجاح كبير، حيث أدرجت صحيفة الـ «إندبندنت»، الألبوم من أفضل 10 ألبومات لها لعام 2018، كما فاز بجائزة «Anchor» في مهرجان ريبربان الألماني، وتم ترشيحه لـ 5 جوائز «MIA» في بلجيكا.

وفي 27 أبريل 2022، أصدر تامينو أغنية «The First Disciple» بعد توقف دام عامين على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي أول أغنية من ألبومه الثاني «Sahar»، وفي 7 يونيو الجاري أصدر أغنيته الثانية من الألبوم، ومن المقرر أن يصدر الألبوم كاملا في 23 سبتمبر المقبل، كماسيستأنف جولته المؤجلة لعام 2020 في أمريكا الشمالية وأوروبا في سبتمبر أيضا.