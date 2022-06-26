التحفظ على ربة منزل مريضة نفسيا أصابت شقيقتها في مشاجرة بقليوب

تحفظت جهات التحقيق في مركز قليوب بمحافظة القليوبية، على ربة منزل مريضة نفسيا، وكانت تعالج في إحدى المصحات النفسية، لقيامها بإصابة شقيقتها بعدة طعنات في مشاجرة بينهما، حيث أصابتها حالة من الهياج وعندما حاولت شقيقتها التدخل استلت سيكنا دون وعي وأصابتها بعد طعنات مختلفة، وجرى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السكين والمتهمة، وطلب تحريات المباحث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وطلبت الاستعلام عن حالة المتهمة العقلية والذهنية والاستعلام عن حالة المصابة لسؤالها.

بلاغ بمشاجرة بين شقيقتين

تلقى مأمور مركز قليوب إخطارا، بوصول ربة منزل مصابة بعدة طعنات إثر مشاجرة مع شقيقتها في منطقنة جزيرة النجدي بقليوب، وانتقل رئيس مباحث مركز قليوب والقوة المرافقة، وتبين نشوب مشاجرة بين شقيقتين، وأن المجني عليها مصابة بعدة طعنات، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وضبط المتهمة وتحريز السكين المستخدم في الواقعة.

تحريات المباحث حول الواقعة

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهمة بطعن شقيقتها عدة طعنات في مشاجرة بينهما بعرب النجدي في قليوب، تعاني من مرض نفسي وترددت في الفترة الأخيرة على مستشفى لعلاج الأمراض النفسية، وأنها لم تكن في وعيها وقت الحادث، حيث أصيبت بحالة هياج وخلال محاولة شقيقتها تهدئتها ثارث واستخدمت سكينا في طعن شقيقتها التي تم نقلها للعلاج، وجرى وضع المتهمة تحت تصرف النيابة التي طلبت الاستعلام عن حالتها، وسؤال شهود الواقعة الذين أكدوا أنها مريضة نفسية ولم تعي ماحدث وقت الحادث.