عضو مجلس الأمناء يكشف شرط نجاح الحوار الوطني: «طرح حلول قابلة للتطبيق»

قال الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أهمية المجلس ترجع إلى طبيعة الشخصيات الموجودة فيه، إذ يضم مجموعة من الخبرات، وتيارات مختلفة من الناحية الفكرية.

وأضاف فرحات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج «الصدى» على قناة اكسترا نيوز: «دور المجلس تسهيل عملية الحوار، وتقديم أي وجهات نظر فنية وعلمية، قد تكون ضرورية أثناء الحوار، والحوار سينجح إذا قدم إجابات واضحة متوافق عليها قابلة للتطبيق، بشأن كل التحديات والمشكلات التي تواجه مصر في هذه المرحلة».

قضايا مهمة تحتاج إلى إجابات

تابع أن هناك قضايا مهمة تحتاج إلى إجابات، بعضها ذات طبيعة اقتصادية، والأخرى اجتماعية، وهناك قضايا ذات طبيعة سياسية، وعندما تصل الأطراف إلى اجابات محددة بشأن القضايا، سيكون نجح، خاصة إذا كانت الاجابات قابلة للتطبيق، مثل السياسات والتشريعات.

وأشار، إلى أن نجاح الحوار الوطني، سيعني أن المجتمع المصري نجح في مهمة تاريخية، ستساعد على المزيد من دفع علية التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في مصر.

نجاحات كبيرة للدولة في آخر 8 سنوات

أكد أن الدولة المصرية، حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الـ8 الماضية، لكن هناك استحقاقات بعضها يرجع إلى طبيعة عملية التطور، البعض الآخر يرجع إلى السياق الدولي، الذي يمر به العالم، والذي يفرز تحديات كبيرة.

وأردف، أن كل القوى السياسية والاجتماعية، والنخب التي ستشارك في هذا الحوار، ستكون قدمت خدمة ضخمة للمجتمع المصري وتسهيل عملية الانتقال إلى مربع أخر.