طارق الخولي: الحوار الوطني السبيل الأمثل لبناء الأمم

قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن فلسلفة الحوار الوطني، تؤكد أنه السبيل الأمثل في بناء الأوطان، وهو القدرة على الانتقال من مراحل إلى مراحل أخرى متقدمة، لافتا إلى أن إطلاق مصطلح الجمهورية الجديدة بكل ما تحمله من معنى، هو الأساس للحوار الوطني.

بناء الجمهورية الجديدة يحتاج إلى حالة من الاصطفاف الوطني

أوضح «الخولي»، خلال استضافته ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، أن بناء الجمهورية الجديدة، يحتاج إلى حالة من الاصطفاف الوطني ورؤية الجميع بشكل تشاركي لنضع ثوابت وطنية متفق عليها من الجميع، لافتا إلى أن الاختلاق جائز في بعض القضايا وهو أمر صحي ولكن هناك ثوابت تتعلق بالدولة يجب أن يتفق عليها كل الأطراف.

الحوار الوطني جاء بعد تحقق أولويات الدولة

أشار «الخولي» إلى أن الحوار الوطني جاء بعد تحقق أولويات الدولة في مكافحة الإرهاب الذي تمكنت منه الدولة، وبطولة الشعب المصري في تحمل قرارات الإصلاح الاقتصادي الصعبة والتي وجه الرئيس السيسي بعدها التحية للشعب المصري في أكثر من حوار ولقاء له، مضيفا أنه الان اصبح لدينا الامكانية والقدرة على الجلوس على طاولة واحدة والحديث عن التنمية الاقتصادية والحقوقية.

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك بعض الاجراءات الايجابية التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا ومنها إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعادة تشكيل المركز القومي لحقوق الإنسان وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي من أجل تنمية الحياة السياسية وطمئنة جميع الأطراف.