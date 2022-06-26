عماد الدين حسين: مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي تغولت بشكل يصعب تقدير

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، إن مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي، تغولت بشكل يصعب تقديره أو حسبانه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي قد يمثل خطورة كبري، «فيه ناس كتير لا تقف عند القواعد العامة المنظمة لاستخدام السوشيال ميديا، أو يلتزموا بالصح أو الغلط، وكل حاجة لازم يكون ليها ضوابط».

حسين: تطبيق القانون على مواقع التواصل سيضبط الآلية

أضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أنه بالنسبة للأفراد الذين يبثون الأخبار أو الفيديوهات أو الشائعات عبر مواقعهم الشخصية في السوشيال ميديا، فيتم ذلك دون وجود رادع لهم، في حين ما إن تم تطبيق القانون الخاص بضبط مواقع التواصل، سيكون له عظيم الأثر على ضبط مثل تلك المواقع.

نأمل خروج الحوار الوطني بما يلامس التحديات المصرية

وأوضح أن اختياره ضمن أعضاء الحوار الوطني، سيسعى من خلاله، للمساعدة في أن تخرج الدولة المصرية أكثر مناعة، كما أن هناك قدر كبير من التوافق الوطني، «هناك الكثير من التحديات التي تواجه مصر، نأمل أن يخرج الحوار الوطني بما يلامس التحديات المصرية، ويساعد في تجاوز الأزمات».

وتابع: «يارب نوفق جميعا لخلخلة الوضع الصعب اللي أحنا فيه، والأزمة الاقتصادية الطاحنة، احنا بندفع ثمن مشكلات عالمية ليس لنا فيها ناقة ولا جمل، والتحديات كثيرة في مختلف المجالات، وإذا خلصت النوايا، سنعبر من تلك الأزمات كما مررنا من أزمات أخرى سابقة».