عماد الدين حسين: يجب وضع محفزات من أجل تقليل الزيادة السكانية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الدولة، منذ أشهر، بتقديم عدد من الحوافز الإيجابية الخاصة بالسيدات من أجل توفير حياة أفضل لأطلفها، مع وجود إجراءات أخرى للوصول لمن يعاني من قلة الوعي تجاه ظاهرة الزيادة السكانية.

حسين: يجب الوصول لكافة المواطنين

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه كلما زاد مستوى التعليم والدخل كلما قل عدد الأطفال، ويجب على الإعلام والمجتمع والدولة الوصول لكافة المواطنين من أجل حثهم على عدم الإنجاب بشكل مبالغ فيه.

حسين: مصر ستحقق ما تبغيه

واستطرد: «فيه ناس معندهاش الوعي، وبيخلفوا ومعتقدين أنها حاجة عظيمة جدا، وجوهر الدين هو أنجاب الأطفال مع تعليمهم وتربيتهم بشكل صحيح، مع وضع نوع من السياسات تجبر المواطنين على التعلم وكلما زاد نوعيه التعليم ومستواه كلما قل عدد السكان».

وأوضح أن مصر قد بدأت الطريق وستحقق ما تبغيه فيه والأهم ما في المر هو التوعية بمخاطر الزيادة السكانية دون رقيب أو حسيب.