لميس الحديدي: مجلس أمناء الحوار الوطني يتضمن مشاركين من تيارات مختلفة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن إعلان التشكيل الكامل لمجلس أمناء الحوار الوطني، الذي يتألف من 19 عضوا، يعكس مشاركين من تيارات مختلفة ومتنوعة، متنمية أن ينجح الحوار الوطني الذي يبدأ الأسبوع المقبل، في تحريك الحياة السياسية.

وأضافت خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه على قناة ON: «نتمنى أن يسهم في تحريك الحياة السياسية في مصر، وأن يسهم في فتح أفاق جديدة، وأن نستمع وجهات نظر مختلفة في القضايا المختلفة، بالأخص في شق الحياة السياسية».

19 عضوًا في المجلس

كانت إدارة الحوار الوطني، أعلنت التشكيل الكامل لـ مجلس أمناء الحوار الوطني الذي يتألف من 19 عضوا، وذكرت في بيان، أنه بناءً على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له، بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني.

أسماء أعضاء مجلس الأمناء

وانتهي هذا التشاور الذي استغرق نحو 20 يوما إلى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضوا هم أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، وأميرة صابر عضو مجلس النواب، وجمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي.زوالدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتورة ريهام باهي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، وسمير مرقص الباحث والكاتب السياسي، والدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.