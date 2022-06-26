طلعت عبد القوي: تشكيل مجلس الأمناء أولى ضمانات نجاح الحوار الوطني

قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه علم باختياره عضوا بمجلس الأمناء اليوم، مشيرا إلى أن تشكيل مجلس أمناء إدارة الحوار الوطني، يعد أولى ضمانات نجاح الحوار.

مجلس أمناء الحوار الوطني

أضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريحات لـ«الوطن»، أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، يضم كل الأطياف المجتمعية، فهو يتضمن عناصر شبابية، نواب، إعلاميين، صحفيين، قيادات سياسية وحقوقية، توليفة جيدة قادرة على إدارة الحوار بشكل جيد: «يمكن أنا مريت بهذه التجربة من قبل عندما شاركت في لجنة الـ50، التي أعدت الدستور المصري، وعندها تشارك أطياف متعددة، ضمت الرأي والرأي الآخر».

الحوار الوطني

أضاف عبد القوي: «لدينا أمل كبير في أن يخرج الحوار بنتائج قوية تتماشى مع فكرة الصورة الجوهرية للحوار، الذي دعا إليه الرئيس، وينتج عنه نتائج إيجابية، تساعد في بناء الجمهورية الجديدة في المرحلة المقبلة»، مؤكدا أن المطالب التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والهيئات، ستعرض على مجلس الأمناء، مشيرا إلى أن كل شيء قابل للتحقيق طالما يصب في مصلحة الدولة الوطنية.

أهمية الحوار الوطني

وتابع عضو مجلس أمناء إدارة الحوار الوطني: «كان من الأهمية بمكان إطلاق الحوار الوطني في الوقت الحالي، وخاصة مع ظهور الإرهاب، ونحن في الطريق لإنشاء الجمهورية الجديدة، فكان مهم أن تطلق الدعوة للحوار بين كل أطياف المجتمع وتوجهاته السياسية، وتشارك بها جميع القوى الوطنية على مستوى الدولة، من أجل إيجاد رؤية مشتركة، يتوافق عليها الجميع، خاصة ونحن على مشارف الجمهورية الجديدة، ‏فكان لابد من وجود حوار يشمل كل المجتمع المصري، بهدف تحقيق نتائج تتماشى مع تطلعات وطموحات القيادة الوطنية، والقوى السياسية وأطياف الشعب».