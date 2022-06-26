الغزولي: مجلس أمناء الحوار الوطني ضم ممثلين عن كل أطياف المجتمع

أشاد إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي جرى إعلانه مساء اليوم، ويتكون من 19 عضوا، مشيرا إلى أن جميع الأسماء التي جرى اختيارها، تعبر عن مختلف وجهات النظر، وتمثل كل أطياف المجتمع.

أهمية خروج الحوار الوطني بتوصيات

وأضاف الغزولي فى بيان له اليوم، أن تشكيل مجلس الأمناء فى هذا التوقيت مع قرب انعقاد جلسات الحوار الوطني فى الأسبوع الأول من يوليو، يؤكد حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إنجاح الحوار، وسرعة البدء فيه، من أجل مناقشة كل المحاور التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، والشخصيات العامة التي تم دعوتها، مؤكدا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى التعاون والتكاتف، من أجل تحقيق المنشود من هذا الحوار الوطني، الذى يأتي مع انطلاق الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أهمية خروج الحوار الوطني بتوصيات، يتم وضع خطة وجدول زمني لتنفيذها، سواء التوصيات الخاصة بالشأن السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني

وكانت إدارة الحوار الوطني، أعلنت اليوم، تشكيل كامل مجلس أمناء الحوار الوطني الذي يتألف من 19 عضوا هم أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، وأميرة صابر عضو مجلس النواب، وجمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، والدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتورة ريهام باهي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، وسمير مرقص الباحث والكاتب السياسي، والدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

كما شمل التشكيل عبدالعظيم حماد الكاتب الصحفي، وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي، والدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، والدكتورة فاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحفية، والدكتورة فاطمة خفاجي منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، وكمال زايد رجل الأعمال، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ومحمد سلماوي الأديب والكاتب الصحفي، والدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، والدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، ونجاد البرعي المحامي الحقوقي، والدكتور هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.

ويأتي هذا التشكيل ليعبر عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري.