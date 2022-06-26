شاهد عيان يروي تفاصيل سقوط شاب من الطابق الـ21 بالعباسية: «فضل عايش 10 دقايق ومات»

روى شاهد عيان، لـ«الوطن»، عن لحظة سقوط شاب من أعلى عقار شهير بالعباسية، قائلا إن الشاب لحظة سقوطه على السيارة كان على قيد الحياة ولكن لم تمض سوى 10 دقائق حتى وافته المنية، متأثراً بجراحه، كما أوضح أن سيارة الإسعاف استغرقت 20 دقيقة.

وسقط الشاب من الطابق 21 من أعلى برج شهير بالعباسية على إحدى السيارات الواقفة أسفل العقار ليصدر ارتطامه بالسيارة صوت ضجيج لفت انتباه الكثيرين ليتجمع الناس حول السيارة ويجدوا شابا مصاباً بكسور عدة متفرقة بالجسد ينازع الموت أعلى السيارة.

الشاب طالب بكلية الآداب

وبيَّنت تحريات رجال المباحث أن الشاب طالب بكلية الآداب ومقيم بمنطقة المعادي، حيث ترجع تفاصيل الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، بوجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة العباسية يدعى بالوايلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، ليتبين العثور على جثة «أحمد. ع. ح»، 21 عاما، من منطقة المعادي، مصابا بكسر مضاعف بالقدمين، واشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بالجمجمة، وتوفي على إثر إصابته.

فيما تحقق الأجهزة الأمنية في الواقعة، للوقوف على ملابساتها للتأكد من كونها سقوطا طبيعيا أم حادثا آخر، وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

النيابة تأمر بتشريح الجثمان

وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل جثمان الشاب لمشرحة زينهم وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الشاب وإعداد تقرير مفصل يوضح حالته، واستدعت عدداً من أفراد أسرته لسماع أقوالهم حيال سقوط الشاب وتواصل الجهات المعنية التحقيق في الواقعة.