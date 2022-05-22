سقوط شاب من الطابق الثالث في شقة بالدقي.. «كان بيتخانق مع 3 أشخاص»

وقعت مشاجرة، منذ قليل، بين 3 أشخاص، وآخر داخل إحدى الشقق بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وذلك بسبب خلافات مالية فيما بينهم، ما أسفر عن سقوط أحد الأشخاص من الطابق الثالث وإصابته بكسور وجروح في أنحاء جسده.

بداية الواقعة

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، يفيد بسقوط شاب من الطابق الثالث بدائرة القسم وذلك بعد حدوث مشاجرة بينه وبين 3 أشخاص والاعتداء عليه بسبب مديونيته لأحدهم بمبلغ مالي؛ ما أسفر عن إصابته بجروح وكسور متفرقة في أنحاء جسده.

وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات وسؤال الشهود، تبين أن مشاجرة وقعت بين الطرفين بسبب خلافات مالية فيما بينهما، ما أسفر عن سقوط الشاب من نافذة الطابق الثالث بدائرة قسم شرطة الدقي، وعلى الفور تم نقله للمستشفى مصابا بجروح وكسور متفرقة في أنحاء جسده.

تحرير المحضر والتحقيق في الواقعة

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها بشكل كامل.