محمود قاسم: مسلسل فاتن أمل حربي من أفضل الأعمال الدرامية برمضان 2022

تحدث الناقد محمود قاسم عن رأيه في الأعمال الدرامية التي تخوض سباق رمضان 2022 حاليا، فيما يخص أفضل المسلسلات والشخصيات والوجوه الجديدة، إذ سلط الضوء على نجاح مسلسل فاتن أمل حربي، الذي حقق نسب مشاهدة عالية، وهو من بطولة نيللي كريم، وشريف سلامة.

محمود قاسم يكشف رأيه في مسلسل فاتن أمل حربي

وقال محمود قاسم، في تصريح لـ«الوطن»: «من وجهة نظري أن مسلسل فاتن أمل حربي من أفضل الأعمال الفنية، لأنه يناقش قضية مهمة وهي الحضانة الخاصة بالأطفال بعد انفصال الأم عن زوجها، وأرشح حصول الفنان شريف سلامة على لقب أفضل ممثل عن دوره في المسلسل».

وتابع «قاسم» بأنّ شريف سلامة قدم دوره في المسلسل ببراعة شديدة، واستطاع أن ينال إشادات كبيرة من الجمهور خاصة أن شخصية «سيف الدندراوي»، موجودة في المجتمع بصورة كبيرة، بينما يرى أن أفضل مخرج هو حسين المنباوي عن مسلسل جزيرة غمام، لأنه استطاع أن يصور مشاهد جديدة ومختلف عن أعين المشاهد، وأبرز جمال الطبيعية بصورة كبيرة، وهذا دور الدراما بصفة دائمة، إضافة إلى كفاءة أكرم حسني في مسلسل مكتوب عليا مع أيتن عامر، وهنادي مهنا.

محمود قاسم يبرز الوجوه الجديدة في دراما رمضان 2022

كما تطرق الناقد الفني في حديثه، إلى الوجوه الجديدة التي ظهرت وشاركت في دراما رمضان 2022، ومن بينهم نور نجل الفنان خالد النبوي، الذي اعتبره من الوجوه المميزة في مسلسل راجعين ياهوي، ما يبشر له بمستقبل متميز، بالاضافة إلى ظهور الفنانة رحمة أحمد التي قدمت دور «مربوحة» في مسلسل الكبير أوي 6، إذ أن لديها إطلالة مختلفة ومميزة، ما ينم عن أن ممثلات المسرح دائماً يكون لهن مستقبلا كبيرا.