شيرين رضا تعلن اعتزالها الأعمال الدرامية في رمضان: تجربة مهلكة مش هكررها

كشفت الفنانة شيرين رضا نيتها اعتزال الأعمال الدرامية التي تُعرض في شهر رمضان، بسبب طول ساعات التصوير والضغط الذي تعاني منه خلال تصوير الأعمال الرمضانية.

شيرين رضا تعلن اعتزالها دراما رمضان

وقالت شيرين رضا خلال لقائها في برنامج «Trending»: «المسلسلات الرمضانية حاجة مهلكة جدًا إن الواحد يعملها، وتعلمت إني مش هعمل في نفسي كده تاني أبدًا ولا هدخل التجربة دي تاني».

وعن أسباب أخذها هذا القرار، أوضحت «رضا»: «التصوير المتأخر وكنا بنصور في رمضان 35 ساعة متواصلة حاجة مرهقة جدًا، وبعد ما بنخلص رمضان بنتجه لأعمالنا السينمائية».

أبطال فيلم «مغامرات كوكو»

يُذكر أن «رضا» تشارك في فيلم «مغامرات كوكو» المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة كل من بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، منة فضالي، وإيهاب فهمي، محمد أسامة «أوس أوس»، نانسي صلاح، وغيرهم من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار إيهاب ناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

دور شيرين رضا في فيلم مغامرات كوكو

وتجسد شيرين رضا خلال أحداث الفيلم دور دكتورة بيطرية، وجاء اختيارها للدور بسبب حبها الشديد للحيوانات ودعمها لهم طوال الوقت خلال حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت: ««لما عملوا الفيلم ده قالوا ماينفعش غيري دكتورة بيطرية وخريجة كلية علوم لحبي للحيوانات»، مشيرة إلى أن الفيلم سوف يقدم رسائل كثيرة في عالم الحيوانات.

وأعلن المنتج عمرو طنطاوي من قبل عن تحضيره لمفاجأة غنائية مع المخرج إسماعيل فاروق ضمن الحملة الإعلانية للفيلم، ويتم طرحها خلال الفترة المقبلة، قبل طرحه في دور العرض السينمائية.