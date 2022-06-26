باحث بشؤون الجماعات الإرهابية: الدولة تعمل على تجديد الخطاب الديني

قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن عدم قدرة المجتمع وقبوله للتغيير لحالة من الوعي كافية جاء بسبب تعبئته فكريا على مدار 90 عاما مضت، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بكل ما أوتيت من قوة فيما يخص تجديد الخطاب الديني مع إنجاز الكثير من المشروعات، لكن وعلى أرض الواقع فبات هناك سيولة فكرية تتم عبر مواقع التواصل المختلفة، الأمر الذي يؤثر على ما تقوم به القيادة السياسية.

فاروق: الجماعات الأصولية لم تعد في حالة صراعات ما بينها والدولة

وأضاف «فاروق»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الجماعات الأصولية لم تعد في حالة صراعات ما بينها والدولة للسيطرة على الانتخابات أو المساجد أو النقابات المختلفة، «الخطاب اللي شغال دلوقتي إقليمي وليس محلي، ويشمل المنطقة العربية بالكامل».

فاروق: المجتمع بيحصل ليه استقطاب فكري وخطاب جمعي على مستوى المنطقة

واستطرد: «المجتمع بيحصل ليه استقطاب فكري وخطاب جمعي على مستوى المنطقة العربية كافة، وجماعة الإخوان كانت مركزة على مفهوم العقول البيضاء كالأطفال، وده اللي بيخلي الجماعة شبابية لأن مساحة الشباب فيها كبيرة، وبيتم البدء من خلال المدرسة طفل إخواني منذ الصغر».

وأوضح أن انتفاضة الشعب المصري ضد جماعة الإخوان جاء بعد شعورهم بأن الدولة يتم اختطافها من قبل تلك الجماعة، «الجماعة تنظيم سري، ولما اتحطت في النور وقعت وفشلت لأن دايما شغلهم في الضلمة، وعلشان كده سعوا للتعامل مع الدولة باعتبارها شعبة من شعب الجماعة، وصعود الجماعة للسلطة كان في خدمة مصر الدول العربية».