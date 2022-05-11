مستشار بأكاديمية ناصر: الجماعات الإرهابية تسعى لتعطيل المشروعات التنموية بسيناء

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إنه منذ مايو الماضي وحتى الشهر الجاري لم تحدث سوى عملية محطة رفع المياه والسبب في هذا الأمر هو تعطيل المشاريع الاقتصادية التي تقوم بها الدولة في سيناء، التي تجذب سكان آخرين لأرض الفيروز وهذا ما يرفضه الإرهابيين.

التنمية تعيق إدخال وتهريب الأسلحة بسيناء

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن البيئة التنموية تكون معيقة لإدخال الأسلحة وتهريبها داخل سيناء لذا يعمل الإرهابيون على زيادة عملياتهم خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن العمليات الإرهابية جاءت بعد مسلسلي الاختيار والعائدون، اللذين عملا على بناء وعي الأجيال الجديدة حتى لا يتم استقطابهم، مشيرا إلى أن المسلسلين تم تقديمهما باحترافية، وبث الاختيار 3 تسجيلات كشفت عن نوايا الإرهاب الغاشم.

تنفيذ عمليات استباقية

وذكر المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أنه يتم تنفيذ عمليات استباقية من قبل الدولة لإيقاف العمليات الإرهابية على الحدود، موضحا أنه في يوم 9 مايو تم استهداف وضرب إرهابين على الحدود لديهم سيارات دفع رباعي ووسائل اتصال بالأقمار الصناعية ومليون قرص مخدر.

وأكد أن الإرهاب يعتمد على المعلومات والأموال وشراء الولاءات ويتم انتقال الإرهاب داخل الأقاليم بشكل مستمر، ويستخدم المخدرات من أجل تدمير الشباب، مبينا أن هناك مخابرات دولية تحرك هذا الإرهاب الذي لا يمكن استمراره دونها.