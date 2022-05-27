المفتي: الجماعات الإرهابية تستند إلى فتاوى فقدت مقومات الوجود

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أهمية فهم النصوص الشرعية بضوابطها الصحيحة، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تستند إلى فتاوى فقدت مقومات الوجود.

المفتي يرد على هجوم الجماعات الإرهابية عليه

وقال مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، على هامش زيارته لبريطانيا: «الجماعات الإرهابية لا تراعي خصوصية وسياق بعض الفتاوى الفقهية القديمة، وهناك الكثير من الفتاوى التي لا يمكن أن تبرح من مكانها أو زمانها».

وعن هجوم الجماعات الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على زيارته لبريطانيا، قال المفتي: «هذا المشهد ليس مؤثرا، وعبارة عن معركة فضاء إلكتروني ليس لها وجودا على أرض الواقع، لم نر هذا السعار في الواقع، لنا رسالة نريد إيصالها للعالم».

«فتوى برو» يصدر خطابا مصريا ينبع من عقلية أزهرية

وكشف عن حرصه على تلبية دعوة جامعة أكسفورد البريطانية، كونها عريقة وتقدم دراسات عميقة، قائلا: «نحن أمام عقلية أزهرية جاءت إلى بريطانيا منفتحة بحوارها، وجامعة عالمية تحتضن كل الأفكار».

وأشار إلى حرصه على بعث رسالة مصرية بأهمية أن يكون الخطاب الديني رصينا مراعيا خصوصية المجتمعات الأخرى، فضلا عن ابتعاده عن الفهم المختطف للدين.

وأضاف المفتي «أطلقنا تطبيق فتوى برو الذي سيتيح الحوار بين المسلمين بلغات متعددة حول العالم»، مؤكدا أن تطبيق «فتوى برو» يستهدف تصدير خطاب مصري أصيل، ينبع من عقلية أزهرية رصينة.