زعماء قمة السبع يسخرون من بوتين.. «ظهر عاري الصدر»

سخر زعماء قمة السبع من الصورة الرجولية لخصمهم الغائب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، في اجتماع في ألمانيا، هيمن عليه غزو الرئيس الروسي لأوكرانيا.

وبينما جلس الزعماء في اجتماعهم الأول في قمة السبع التي استمرت ثلاثة أيام، في جبال الألب البافارية شديدة الحرارة، سأل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عما إذا كان ينبغي خلع ستراتهم أم لا، أو ما إذا كان ينبغي عليهم خلع ملابسهم أكثر.

جونسون: علينا الظهور أننا أقوى من بوتين

قال جونسون وهو يضحك من بعض زملائه: «علينا جميعًا أن نظهر أننا أقوى من بوتين»، ورد الكندي جاستن ترودو «ركوب الخيل عاري الصدر».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «أوه نعم».. «ركوب الخيل هو الأفضل»، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وظهرت صور لبوتين، الذي يقدر صورته الرياضية، بلا قميص عدة مرات في الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية الروسية، بما في ذلك واحدة ركب فيها حصانًا بنيًا وهو يرتدي نظارة شمسية ملفوفة وسلسلة ذهبية وسروالًا عسكريًا.

فيما أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، باستمرار وحدة التحالف العالمي في مواجهة روسيا، إذ وضع هو وزعماء المجموعة الاقتصادية الكبرى، استراتيجية لمواصلة جهودهم، من أجل أن تنهي موسكو عمليتها العسكرية الطويلة في أوكرانيا.

بايدن أشاد باستمرار وحدة التحالف العالمي في مواجهة روسيا

ويجتمع زعماء المجموعة الاقتصادية، لبحث كيفية تأمين إمدادات الطاقة، ومعالجة التضخم، بهدف منع تداعيات الحرب من انشقاق التحالف العالمي، الذي يعمل على معاقبة موسكو.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا، بسبب الحرب على أوكرانيا، فيما أجريت عدة مفاوضات بين الجانبين، لم تسفر عن نتائج قبل إعلان توقفها.