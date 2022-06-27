التفاصيل الكاملة لسقوط شاب من أعلى برج شهير بالقاهرة.. والسبب غامض

فوجئ المتواجدون أمام برج شهير بمنطقة العباسية بدائرة قسم شرطة الوايلي، عندما كانت الساعة تشير عقاربها إلى الثالثة عصر أمس الأحد، بسقوط شاب من أعلى البرج على إحدى السيارات المتوقفة أمام البرج، في مشهد مأساوي، وأسرعوا نحوه لانقاذه ولكن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة، وبينما حضرت سيارة الإسعاف لتنقله إلى المستشفى، ولكن فارق الحياة قبل وصوله.

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طالب في كلية الآداب

ما إن علمت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الوايلي، بدأت في جمع المعلومات وتحديد هويته وتبين أنه الشاب يدعى «أحمد .ع ح» مقيم بمنطقة المعادي، وطالب في كلية الآداب، وتبين أنه فارق الحياة مصابا بكسر مضاعف بالقدمين، واشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بالجمجمة، وتوفي على إثر إصابته، وتم استدعاء أسرته لسماع أقوالها للوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة المؤلمة.

المتوفى فضل عايش 10 دقائق ومات

انتلقت «الوطن» إلى مكان الحادث لكشف تفاصيل الواقعة، وسؤال شهود العيان الذي كان من بينهم محمود حمدي الذي روى أن الشاب لحظة سقوطه على السيارة كان على قيد الحياة ولكن لم تمض سوى 10 دقائق حتى وافته المنية، متأثراً بجراحه، أن لحظة سقوط الشاب من أعلى البرج، على السيارة أصدر ارتطامه بالسيارة صوت ضجيج لفت انتباه الكثيرين ليتجمع الناس حول السيارة ويجدوا شابا مصاباً بكسور عدة متفرقة بالجسد ينازع الموت أعلى السيارة.

مشهد بشع

ويضيف الشاهد أن هذا البرج يحتوي على الكثير من المحال والشركات، ويتجمع فيه عدد كبير من الشباب، وأن تعددت الروايات كثيرًا عن سبب سقوط الشاب، وكان مشهد بشع تمامًا، لم يستطع المتواجدون النظر إليه، وتم استخراج الشاب من السيارة بواسطة رجال الإسعاف، كما يوجد أجزاء من بقايا جسده بداخل السيارة التي تحطمت أمام البرج.

التحفظ على كاميرات المراقبة

فيما تحقق الأجهزة الأمنية في الواقعة، للوقوف على ملابساتها للتأكد من كونها سقوط طبيعي أم حادثا آخر، وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، ولم تنته التحريات بعد، لمعرفة أسباب تلك الواقعة.