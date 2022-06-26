حريق هائل بعدد من المحلات التجارية بالموسكي.. الحماية المدنية: لا إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة، على حريق هائل نشب بعدد من المحلات التجارية بمنطقة الموسكي، قبل قليل، وتبيّن أنّ الحادث لم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو مصابين.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بعدد من المحلات تجارية، بشارع الموسكي بمنطقة العتبة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف، لاحتمالية وقوع مصابين، وجرى فرض كردون أمني، لمنع انتشار النيران إلى العقارات السكنية والمحال التجارية المجاورة.

الحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء

دفعت وحدة الحماية المدنية في الجيزة بـ3 سيارات إطفاء، انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، تمكنت من السيطرة على الحريق، قبل أن ينتقل إلى الشقق والمحال التجارية المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

النيابة تطلب كاميرات المراقبة

وأُخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات، التي انتدبت عناصر البحث الجنائي لمعاينة آثار الحريق ومعرفة مدى إمكانية وجود شبهة جنائية في أمر اشتعال الحريق من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها والتعرف على أسباب وقوع الحادث.

واستدعت النيابة عددا من أصحاب المحال التجارية شهود العيان، لسماع أقوالهم حيال اشتعال النيران، وأمرت فرق البحث بتكثيف جهودها واستكمال التحريات اللازمة حيال واقعة الحريق، وموافاة النيابة العامة بالمستجدات، وتتابع النيابة العامة استكمال التحقيقات في الواقعة.