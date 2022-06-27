عايدة رياض تحيي الذكرى السنوية لوفاة محرم فؤاد بالكشف عن كواليس أعماله

أحيت الفنانة عايدة رياض الذكرى السنوية لوفاة زوجها محرم فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والذي رحل في 27 يونيو عام 2022.

وكتبت عايدة رياض : «النهاردة ذكري وفاة محرم فؤاد ربنا يرحمه ويجعله في الجنه يارب، لما نزلت البوست الاولاني فيه ناس كتير قالتلي اعمل مجموعة بوستات عن محرم وناس قالت كلمينا عن كواليس أعماله وناس وناس كتير، أنا بحاول أقولكم كلام فعلا هو شهادة للتاريخ وكلامي اللى قولته في البوست الاول كله جديد وحقيقي ويشهد ربنا، يعني مثلا في موضوع اكتشافه هو بنفسه قال إنه كان شغال على مسارح إسكندرية واكتشفه المنتج الكبير حسن رمزي وعمل معاه عقد احتكار على شرط إنه ميغنيش في حفلات وقعد سنة كاملة بيديله الأستاذ حسن رمزي مرتب من غير ما يغني أو يمثل لأنه كان صغير، لغايه ما شافه المخرج العبقري بركات في مكتب الأستاذ حسن وقال هو ده حسن المغنواتي».

حسن المغنواتي

حكايات أغاني محرم فؤاد

وأضافت عايدة رياض: «فيلم حسن ونعيمة، الفيلم ده كان من إنتاج عبدالوهاب وطلب محرم من عبد الوهاب انه ميلحنش أغاني الفيلم وقاله محرم ان هو لسه مطرب صغير ومينفعش قامه زي الأستاذ يلحن له، اختار عبدالوهاب محمود الشريف واحمد صدقي ملحنين للفيلم لكن محرم رشح محمد الموجي لأنه بيعتبره اخوه الكبير وفعلا وافق عبد الوهاب وانا عندي تسجيل صوتي لمحرم بالكلام ده ،المفاجأة بقى أن الفيلم كان مكتوب لعبد الحليم وفاتن حمامة».

حكاية أغنية غدارين

وتابعت عايدة رياضة: «حكاية أغنية غدارين من كلمات الأستاذ صلاح فايز والحان محرم الحقيقة ان كان كل مطرب له شلته اللى بيشغل معاها ولما محرم لقي نجمة جديدة اتفق معاها يعملوا فيلم سوي وكل حاجه ماشية تمام فوجئ محرم بحليم والنجمة اتفقوا على فيلم ونزلوا أخبار في المجلات والجرايد ومعروف ان اللى بيروح عند حليم مبيرجعش، حكايات محرم كتير ومش هتخلص وأوعدكم اني هكمل معاكم إن شاء الله».