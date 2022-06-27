برومو فيلم عمهم يحقق 5 ملايين مشاهدة في 48 ساعة

احتفل المنتج أحمد السبكي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتخطي البرومو الرسمي لفيلم «عمهم» 5 ملايين مشاهدة في يومين فقط.

ونشر السبكي البوستر الدعائي للفيلم وعلق عليه: «الإعلان الرسمي لفيلم عمهم يتخطى 5 ملايين مشاهدة بعد أقل من 48 ساعة من عرضه».

وأضاف السبكي: «فيلم عيد الأضحى7 يوليو بجميع دور العرض، الشيطان اللي وزك عليا سوحك»

فيلم عمهم

ومن المقرر أن تستقبل دور العرض في موسم عيد الأضحى فيلم عمهم للفنان محمد عادل إمام والذي يظهر خلاله بلوك مختلف جسم رياضي وشعر أشقر.

فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي و’يتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي

أماكن عرض فيلم عمهم

كما يعرض الفيلم يوم 21 يوليو بدور عرض السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، العراق، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ساحل العاج، مالي، بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجابون، غينيا كوناكري، مدغشقر، النيجر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، السنغال، جيبوتي، تشاد وتوجو.

ويعرض فيلم عمهم بطولة محمد إمام، يوم 23 يوليو المقبل في المملكة المتحدة وفرنسا.