الشحات مبروك ولون شعر محمد عادل إمام.. أبرز لقطات برومو فيلم عمهم

طرح، منذ قليل، المنتج أحمد السبكي البرومو الرسمي لفيلم «عمهم»، المقرر عرضه في دور العرض في موسم عيد الأضحى المقبل، ليتنافس على شباك التذاكر.

أبرز لقطات فيلم عمهم

وتخلل البرومو الرسمي لفيلم عمهم العديد من اللقطات المميزة، أبرزها ظهور الفنان محمد عادل إمام بجسم رياضي حيث يجسد دور «سلطان» الذي تميز في لعبة الملاكمة، وظهر إمام أيضا بلوك مختلف «شعر أشقر»، كما ظهرت العديد من اللقطات الأكشن وأبرزها قفز محمد عادل إمام وهدى المفتي من أحد الطوابق، كما كان هناك ظهور مميز للاعب كمال الأجسام الشحات مبروك.

انتهاء تصوير عمهم بعد عامين

وفي بداية يونيو الحالي أعلن الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الانتهاء من تصوير فيلم عمهم للعرض في موسم عيد الأضحى، ونشر إمام صورة من كواليس الفيلم، وعلق عليها قائلا: «بعد سنتين كتابة وتحضير وتصوير.. فركش فيلم عمهم.. شكراً لكل زملائي وصناع العمل اللي خلوني أحقق حلم من أحلامي وأقدملكم فيلم زي ده.. إن شاء الله يعجبكم جداً.. ميعادنا في العيد الكبير بإذن الله».

آخر أعمال محمد عادل إمام

يذكر أن آخر أعمال محمد عادل إمام شارك في السباق الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل «النمر»، والذي شاركه فيه البطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.