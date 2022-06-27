كندي يطعن والدته وزوجها.. الجريمة رقم 13 في 2022 بمونتريال

قتل شخص، وأصيب 3 آخرين، صباح أمس الأحد في «مونتريال» أكبر مدن مقاطعة كيبك الواقعة شرقي البلاد، بعد أن طعنهم شاب «26 عاما» بآلة حادة، فيما أشارت الشرطة إلى إلقاء القبض على المشتبه به في الحادث، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت قناة «سي تي في» الكندية، إنها جريمة القتل رقم 13 في مدينة «مونتريال» خلال العام الجاري 2022.

المشتبه به طعن بأداة حادة والدته وزوجها

وقالت الشرطة الكندية، إنها استجابت لمكالمة طوارئ بخصوص رجل في أزمة في شقة بوسط المدينة، مضيفة، في بيان أن المشتبه به طعن بأداة حادة والدته وزوجها ثم طعن شخصا آخر في شقة مجاورة وكذلك حارس عمارة حاول التدخل، فيما توفي زوج الأم «72 عاما» في مكان الحادث، بينما نُقل الجرحى الـ3 إلى المستشفى، حيث لا يزال أحدهم في حالة حرجة.

وذكرت قناة «سي تي في» الكندية، أن من بين المصابين امرأتين في الخمسينيات من العمر ورجل يبلغ من العمر 54 عامًا، في حالة مستقرة.

شرطة مونتريال: أحد حارسي العقار حاول التدخل

من جانبها، أشارت المتحدثة باسم شرطة مونتريال، كونستابل ماريان ألاير مورين، إلى أن أحد حراس الأمن حاول التدخل وتم طعنه.

جدير بالذكر، أن كندا شهدت مؤخراً زيادة في عدد الهجمات العنيفة وحوادث القتل الجماعي التي خلفت 43 قتيلاً و38 جريحاً منذ عام 2017، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.