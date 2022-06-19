ألمانيا تقرر إجلاء 700 شخص بسبب حريق غابات قرب برلين

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، إجلاء ما يقرب من 700 شخص بالقرب من برلين، بسبب حريق امتد على ما يقرب من 100 هكتار، بينما أثرت موجة حر استثنائية على البلاد وجزء من أوروبا.

وصرح متحدث باسم منطقة بوتسدام ميتلمارك لوكالة فرانس برس، بأنه تم إخلاء ثلاث مناطق في بلدة تريوينبرايتزن الواقعة في منطقة براندنبورغ المحيطة بالعاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد «نحو 700 شخص».

الحريق دمر 100 هكتار

دمر الحريق، الذي اندلع مساء الجمعة، بحسب وسائل الإعلام المحلية، حوالي مائة هكتار في هذه المنطقة المشجرة والريفية، حول بلدية تريوينبرايتسن، حيث يعيش قرابة 8000 نسمة.

ووجه مجلس المدينة على «تويتر» تنبيها لسكان الحي: «نطلب من جميع السكان مغادرة منازلهم»، وتم إنشاء مساكن الطوارئ في مبنى دار البلدية.

وفي عام 2018، كانت البلدة قد تعرضت بالفعل لحريق دمر 400 هكتار من الغابات.

الرياح القوية بشكل خاص، تسرع من انتشار الحريق، وتجعل عمل قوات التدخل صعبًا، بحسب السلطات، وقالوا يوم السبت إن تطور الحريق «سريع».

الجيش يشارك في عمليات الإطفاء

تقدم عدة مروحيات تابعة للشرطة الاتحادية والجيش دعما جويا لرجال الإطفاء، حيث تجلب المياه من بحيرة بالقرب من المنطقة وفقا للجيش الألماني.

وتواجه أوروبا نوبة حارة ذات حجم استثنائي لعدة أيام.