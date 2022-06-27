اندلاع حريقين في كندا والجزائر.. أحدهما بشركة لإعادة التدوير

شهدت كندا والجزائر، خلال الساعات القليلة الماضية، حرائق، أحدهما في مبنى صناعي لإعادة التدوير في «مونتريال»، ما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بإصابات طفيفة، فيما أسفر حريق الغابات في الجزائر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

واندلع حريق، في مبنى شركة «إعادة التدوير» في شرقي «مونتريال» أكبر مدن مقاطعة كيبيك الواقعة بشرقي كندا، أمس الأحد، ما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بإصابات طفيفة، فيما انهار سقف المبنى جزئيا.

رصد الحريق في كومة من الأشياء الجاهزة لإعادة التدوير في المبنى

وشارك ما يقرب من 150 من رجال الإطفاء، للسيطرة على الحريق، فيما قال رئيس إدارة الإطفاء في «مونتريال»،ماثيو جريفيث، إن الحريق تم رصده في كومة من الأشياء الجاهزة لإعادة التدوير، مشيرا إلى انتشار الحريق عبر أكوام مختلفة في مبنى صناعي كبير الحجم، وفقا لما ذكرته قناة «سي بي سي» الكندية.

اندلاع حرائق بغابات وجبال بلدية حربيل شمال ولاية «سطيف»

وفي الجزائر، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين، جراء حرائق غابات في ولاية «سطيف» شرقي البلاد، وأوضحت السلطات الجزائرية، أن الحرائق اندلعت بغابات وجبال بلدية حربيل شمال الولاية، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ومن بين الوفيات قائد الثكنة العسكرية برتبة رائد، كما تسبب الحريق في إصابة 12 شخصا من سكان القريتين.

وكانت طائرة روسية استأجرتها الجزائر من «موسكو» وصلت في وقت سابق، إلى مطار «8 مايو 1945» للمشاركة في إخماد الحرائق.

وأشارت السلطات الجزائرية، إلى أن الرياح والحرارة المرتفعة ساعدتا في انتشار الحريق في الغابات المجاورة بكل من قريتي رأس الفيض وشريقات، ما أجبر السكان على إخلاء منازلهم.