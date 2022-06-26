الشيشان: تحرير 800 مدني كانت تتخذهم أوكرانيا دروعا بشرية في «آزوت»

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، تحرير 800 مدني كانت تتخذهم التشكيلات المسلحة الأوكرانية في مصنع «آزوت» بمدينة «سيفيرودونيستك» الواقعة في شرقي البلاد، دروعا بشرية لها، وقال عبر «تليجرام»، إن العدو الرئيسي لـ«كييف» هي «واشنطن»، والسياسيون الأمريكيون أنفسهم يؤكدون هذه الحقيقة.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن «كييف» ستستعيد جميع المدن التي استطاعت روسيا السيطرة عليها، بما في ذلك «سيفيرودونيتسك»، ضيفا في خطاب مصور، إن بلاده تعرضت لإطلاق 45 صاروخاً روسياً خلال الـ24 ساعة الماضية، واصفاً ذلك بأنه محاولة لتحطيم معنويات الشعب الأوكراني.

بوتين: سيتم نقل منظومات «إسكندر- إم» إلى بيلاروسيا خلال الأشهر المقبلة

من جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه خلال الأشهر المقبلة، سيتم نقل منظومات «إسكندر- إم» إلى بيلاروسيا، مضيفا خلال استقباله نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في «سان بطرسبرج»، إن العلاقات بين البلدين تتطلب التنسيق الدائم، وجميع القضايا المتفق عليها قيد التنفيذ.

وأوضح بوتين، أنه يمكن إعادة تجهيز طائرة «سو-25» في المصانع الحربية الروسية ووضعها في خدمة القوات المسلحة البيلاروسية وبدء التدريب على هيكل الطيران، وأشار الرئيس الروسي، إلى أن «موسكو» ملتزمة بضمان دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا والدول الأخرى من منظمة «الأمن الجماعي»،

واعتبر لوكاشينكو، أن عزل ليتوانيا لمقاطعة «كالينينجراد» الروسية إعلان حرب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

برلماني روسي: عقوبات الغرب الجماعية لن تكون قادرة على إضعاف موقف روسيا

بدوره، أوضح رئيس لجنة «مجلس الدوما» الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» بينما يدعو إلى المفاوضات، يفعل كل شيء كي لا تحدث، مضيفا على «تليجرام»، أن عقوبات الغرب الجماعية لن تكون قادرة على إضعاف موقف «موسكو».

بدوره، أعلن رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، أن «فيلنيوس» لن تسمح بإنشاء ممرات عبر أراضيها لعبور بضائع روسيا، حتى لا تنتهك العقوبات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

رئيس الوزراء البريطاني: أوكرانيا يمكنها الانتصار

من جانبه، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قادة مجموعة السبع، التي تضم إلى جانب بلاده: «كندا-فرنسا-ألمانيا-إيطاليا-اليابان-الولايات المتحدة»، إلى عدم التخلي عن «كييف»، وقال في بيان أوكرانيا يمكنها الانتصار وستنتصر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتعهد جونسون، بتقديم دعم مالي جديد لـ أوكرانيا، فيما حذر مكتب رئيس الوزراء البريطاني، من أن حكومة أوكرانيا تخشى أن ينفد النقد بحلول الخريف دون ضخ نقود جديدة.

وأمس السبت، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، لبحث أزمة أوكرانيا وضعف الاقتصاد العالمي، ومن المقرر أن تكون محادثات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الأولى خلال فترة إقامته التي تستمر 3 أيام مع مستشار ألمانيا أولاف شولتس، اليوم الأحد.

«طوكيو» و«الناتو» سيؤكدان على تعميق التعاون ردا على الوضع في أوكرانيا

من جانبه، يبدأ رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، زيارته إلى أوروبا للمشاركة في قمة السبع الكبار «الولايات المتحدة- كندا-فرنسا-ألمانيا-إيطاليا-اليابان-المملكة المتحدة» في ألمانيا وقمة «الناتو» في إسبانيا وسيصبح أول رئيس وزراء ياباني يشارك في قمة الحلف.

وستؤكد «طوكيو» وحلف شمال الأطلسي، على وحدة الرؤية وتعميق التعاون ردا على الوضع في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، إن شواغل «أنقرة» بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف «الناتو»، لم يتم الاستجابة لها بأي خطوات جوهرية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.