هل تنجح قمة قادة السبع «G-7» في وضع سقف لأسعار النفط الروسي وحظر الذهب؟

انطلقت قمة قادة السبع، اليوم، حيث اتفق مفاوضون من مجموعة السبع «G-7»، على أن المناقشات بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، قد أحرزت تقدماً كافياً لإرسالها إلى قادة دول المجموعة لمناقشتها خلا القمة التي تبدأ اليوم الأحد في ألمانيا، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لوكالة بلومبرج.

عقد المفاوضون ما وصفه أحد المسؤولين بمحادثات «مكثفة» حول هذه المسألة في جبال الألب البافارية قبل القمة.

وفي حين لا يزال هناك العديد من القضايا التي تتعين تسويتها، فقد توصل المفاوضون إلى تفاهم على أنه ينبغي للقادة إجراء مناقشة رسمية حول وضع حد أقصى لسعر الخام الروسي، بحسب ما قاله مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته؛ لأن المناقشات لا تزال سرية.

يعد هذا الاقتراح جزءا من مباحثات أوسع لمجموعة السبع بشأن كيفية زيادة الضغط على الكرملين بسبب غزوه لأوكرانيا دون تأجيج الضغوط التضخمية العالمية، من المتوقع أن تهيمن حرب أوكرانيا ونقص الطاقة والغذاء والتوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة على جدول أعمال القمة التي تعقد هذا العام في منتجع قصر إلماو في جبال الألب بجنوب ألمانيا.

حظر الذهب المتجه من روسيا إلى مجموعة السبع لأول مرة

كما يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظراؤه من قادة مجموعة السبع الاتفاق على فرض حظر على واردات الذهب الجديدة القادمة من روسيا، في أحدث عقوبات تُفرض رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

قال مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته لـ«بلومبرج» قبل إعلان عام، إن القادة سيكشفون النقاب عن التعهد المشترك في قمة تعقد بألمانيا اليوم حيث سيسري حظر الذهب المتجه من روسيا إلى مجموعة السبع لأول مرة.

وأضاف المصدر أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر يوم الثلاثاء حظرا على الواردات الأمريكية.

عقوبات الغرب على روسيا

على الرغم من أن عقوبات الغرب على روسيا، أغلقت بشكل كبير الأسواق الأوروبية والأمريكية أمام الذهب القادم من ثاني أكبر مكان لتعدين السبائك في العالم، إلا أن تعهد مجموعة السبع يحظر تماماً شحنات الذهب بين روسيا وأكبر مركزين تجاريين في العالم، وهما لندن ونيويورك.

كانت لندن أحد أهم الوجهات للمعادن النفيسة الروسية، حيث شكلت قيمة الذهب الروسي الذي ذهب إليها العام الماضي 15 مليار دولار، وهو ما يمثل 28% من واردات الذهب في المملكة المتحدة، بحسب قاعدة بيانات «كومتريد» التابعة للأمم المتحدة.

انهارت الشحنات بين روسيا ولندن إلى صفر تقريباً منذ غزو أوكرانيا. وأزالت رابطة سوق لندن للسبائك، التي تضع معايير لسوق لندن، مصافي الذهب الروسية من قائمتها المعتمدة، لتندرج بذلك ضمن ما يُعد قائمة سوداء للسبائك الجديدة من روسيا.

صناعة الذهب الروسية

في الوقت نفسه، تبحث صناعة الذهب الروسية عن خيارات جديدة للبيع، مثل تصدير المزيد إلى الصين والشرق الأوسط، وهما سوقان ليستا جزءاً من مجموعة السبع.