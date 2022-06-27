تحطم 5 سيارات في حادث تصادم ببورسعيد.. والعناية الإلهية تنقذ المارة

تسبب سائق متهور في تحطم خمس سيارات، بعد أن اصطدم بها وهي متوقفة في الانتظار بشارع طرح البحر أمام مسجد الشاطئ ببورسعيد.

وفوجىء المارة بشارع طرح البحر بسيارة تسير بسرعة جنونية، فجر اليوم، وكادت أن تودي بحياتهم لولا احتمائهم بالحديقة الدولية.

سرعة جنونية

وأكد شهود العيان، أن السيارة المسرعة صدمت السيارات المجاورة للحديقة، ثم دارت حول نفسها لتواصل سيرها كأن شيئا لم يحدث، مشيرين إلى أنه يحتمل أن يكون السائق في حالة من عدم الإدراك والوعي.

وأكد شهود العيان، أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الحادث، فهناك العديد من السيارات والموتوسيكلات تسير فجرا في الشارع بسرعة جنونية، مطالبين بتفعيل قوانين المرور لضبط الخارجين عن القانون واحترام قواعد السير في الشارع.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بالحادث

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطارا بتصادم سيارة كانت تسير بسرعة جنونية مع خمس سيارات في الانتظار بجوار الرصيف، وعلى الفور أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد وقسم شرطة العرب إلى مكان الحادث، وتبين وجود تلفيات بالسيارات الخمس، وأن السيارة اصدمت بالسيارات ودارت حول نفسها بشارع طرح البحر الذي يعتبر متنزها للمارة، ولولا أن الشارع بدأ يخلو في ذلك الوقت من المارة في ساعات الفجر الأولى لتسبب الحادث في إصابات بشرية.

ووجه مدير أمن بورسعيد بالبحث عن السيارة والسائق، واستكمال التحريات، وتتولي النيابة العامة التحقيقات في الحادث.