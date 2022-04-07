مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة قبل المغرب في تلا بالمنوفية

لقي طفل مصرعه، قبل دقائق من أذان المغرب، صدمته سيارة مسرعة على طريق «زنارة»، بدائرة مركز تلا في محافظة المنوفية، مساء اليوم الخميس، مما تسبب في إصابته بإصابات بالغة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه.

إخطار أمني بمصرع طفل في حادث بتلا

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع طفل يُدعى «محمود ب.»، 11 سنة، بعدما صدمتة سيارة مسرعة على طريق «زنارة»، دائرة المركز، قبل قليل من أذان المغرب مساء اليوم الخميس.

انتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها في الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.