مصرع عامل بشركة كهرباء القناة صعقا أثناء أداء عمله في بورسعيد

لقي عامل في شركة كهرباء القناة مصرعه، اليوم الأحد، إثر تعرضه للصعق الكهربائي أثناء عمله في منطقة بحر البحر جنوب بورسعيد، وجرى تحرير المحضر اللاوم واتخاذ الإجراءات القانونية.

إخطار بصعق عامل بالكهرباء

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفى 30 يونيو التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، جثة «محمد عبد الستار الزيني»، 44 سنة، إثر تعرضه للصعق بالكهرباء أثناء أداء عمله بنطاق منطقة بحر البقر جنوب بورسعيد، وتم وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن العامل كان يصلح عطلا بأحد الكابلات الكهربائية وتعرض للصعق الكهربائي.

ووجه مدير أمن بورسعيد على الفور، بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة.

مصرع مسن أثناء عبوره الطريق

وفي واقعة أخرى، لقي رجل مسن مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق «بورسعيد - دمياط»، عقب انتهائه من الصيد على شاطئ البحر المتوسط.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة «محمد عبد محمد عبده»، 60 عاما، ويقطن بمساكن عمر بن عبدالعزيز بحي الزهور إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، جثة هامدة بعدما صدمته سيارة مسرعة، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.